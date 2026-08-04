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Как экосистема «Яндекса» впервые вышла в плюс: опыт трансформации e-com и ставка на синергию

Как экосистема «Яндекса» впервые вышла в плюс: опыт трансформации e-com и ставка на синергию

Момент, когда цифры перестали быть красными Признаюсь, я давно следила за финансовыми отчетами крупных технологических компаний, и новость о том, что направление электронной коммерции «Яндекса» наконец-то показало положительный результат, меня искренне впечатлила.

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