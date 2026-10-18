Поздний вечерний перекус может быть не такой безобидной привычкой, как кажется. Новое масштабное исследование показало: у людей, которые регулярно едят после ужина или непосредственно перед сном, чаще развивается метаболически ассоциированная жировая болезнь печени — МАЖБП.