Поздний вечерний перекус может быть не такой безобидной привычкой, как кажется. Новое масштабное исследование показало: у людей, которые регулярно едят после ужина или непосредственно перед сном, чаще развивается метаболически ассоциированная жировая болезнь печени — МАЖБП.
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Что означает поздний? Я привык работать до 2 часов ночи, иногда и дольше. Мозг просит пищи и не есть вечером, когда все уже ложатся, спать, просто необходимо.