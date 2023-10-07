В ЦАХАЛ заявили об ударах по использовавшимся ХАМАС мечетям в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа, которые, согласно сведениям ЦАХАЛ, используются силами ХАМАС в качестве инфраструктуры для осуществления террористической деятельности.
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