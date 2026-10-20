Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков отметился очередным красивым жестом в Турции. После матча с «Генчлербирлиги» (1:0) 21-летний хавбек традиционно подошел к сектору с болельщиками стамбульского клуба, чтобы поаплодировать им и поблагодарить за поддержку.