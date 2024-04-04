Собянин: Проект «Активный гражданин» собрал 250 миллионов мнений

На портале прошло более 6,5 тыс. голосований В этом году порталу «Активный гражданин» исполнится десять лет, за это время к проекту присоединились около 7 млн человек, то есть каждый второй житель Москвы.
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