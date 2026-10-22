Полноприводный Tenet T4L оснащен тем же 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., что и переднеприводная модификация, но роботизированная коробка передач здесь другая – не 6-, а 7-ступенчатая.
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