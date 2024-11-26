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Российскую чиновницу обвинили в жестоком избиении женщины из-за ревности

Российскую чиновницу обвинили в жестоком избиении женщины из-за ревности

Первого замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олесю Кливцову обвинили в жестоком избиении сотрудницы салона красоты — на появившихся в сети кадрах женщина, очень похожая на чиновницу, бьет администратора из-за ревности.

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