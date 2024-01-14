В случае неисправности двигателя или сопутствующих технических систем в современном автомобиле должна загораться сигнальная лампа «check engine»

Однако не все водители при активации спешат в сервис для проведения комплексной диагностики. Как долго можно ждать, чтобы проверить? Что такое «check engine»? В буквальном переводе с английского «check engine» означает «проверь двигатель».
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