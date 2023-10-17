Новейший Mercedes-Benz E-класса превратили в лимузин длиной 5,1 м. Он получил «цифровое трюмо» MBUX, SoC Snapdragon 8295 и акустику Burmester High-End 4D

В Китае официально представили Mercedes-Benz E-класса нового поколения. Специфика модели для местного рынка – растянутая колесная база: она составила 3094 мм – на 133 мм больше, чем у европейского или американского вариантов.
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