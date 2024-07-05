Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 472 подписчика

Новосибирские учёные запатентовали суперконденсатор из скорлупы

Новосибирские учёные запатентовали суперконденсатор из скорлупы

Суперконденсатор обладает большой мощностью и выдерживает сотни тысяч циклов заряжения-разряжения.Учёные Новосибирского госуниверситета разработали и запатентовали технологию создания суперконденсатора из скорлупы кедрового ореха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх