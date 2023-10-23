Правительство России распространило программу льготного кредитования строительства объектов туристической инфраструктуры на тематические парки, аквапарки и горнолыжные курорты, передает Ассоциация туроператоров.
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