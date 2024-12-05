Лучшие охотничьи ружья 2024 года

Для составления ежегодного рейтинга коллеги первоначально отобрали 20 моделей ружей, появившихся в производственных программах компаний в конце 2022 и в течение 2023 года, затем их количество было сокращено до 12.
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