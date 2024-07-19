Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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В мире глобальный сбой в авиаперевозках, финансах и коммуникациях на фоне проблемы у Crowdstrike

В мире глобальный сбой в авиаперевозках, финансах и коммуникациях на фоне проблемы у Crowdstrike

Крупнейшие авиакомпании США и других стран в пятницу приостанавливают полеты, ссылаясь на проблемы со связью, в то время как операторы связи, медиакомпании, банки и телекоммуникационные компании по всему миру также сообщили, что сбои нарушают их работу, пишет Reuters.

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