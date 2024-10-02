"Интересно, а кто же у них главарь?": Бывшие замы Шойгу могли создать целое преступное сообщество. Один вопрос ломает всё

Александр Николаевич

Только и Царева не хватало там в следственной группе... Сядут усе... кому улик хватит: Их много, а улик мало! Так было и с ментовским полковником -миллиардером- что он один набивал трешку от пола до потолка деньгами? А он же и на работу еще ходил...! Скоро по удо уже выпустят!