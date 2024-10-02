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"Интересно, а кто же у них главарь?": Бывшие замы Шойгу могли создать целое преступное сообщество. Один вопрос ломает всё

"Интересно, а кто же у них главарь?": Бывшие замы Шойгу могли создать целое преступное сообщество. Один вопрос ломает всё

Новый факт, который может появиться в делах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других участников коррупционных схем, сильно меняет видение происходящего.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Шойга всех курировал и получл откаты. Оленевод и его олени.
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23 час.
Александр Николаевич
Только и Царева не хватало там в следственной группе... Сядут усе... кому улик хватит: Их много, а улик мало! Так было и с ментовским полковником -миллиардером- что он один набивал трешку от пола до потолка деньгами? А он же и на работу еще ходил...! Скоро по удо уже выпустят!
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15 час.

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