Импортные корма теряют российский рынок

Доля импортных производителей кормов для животных на российском рынке резко сократилась. Как передает корреспондент РИА «Новый День», продажи кормов для кошек и собак в натуральном выражении выросли в 2023 году на 10% и 6% соответственно.
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