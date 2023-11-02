Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», возглавляемой погибшим бизнесменом Евгением Пригожиным, создали новое подразделение «Камертон» в составе спецназа «Ахмат».
Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон»
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Конкретно, "Вагнер" уничтожил Шойгу.
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3 д.
Анфиса Иванова
Ну вот и " Камертон" появился...А вскоре может запеть и Флейта"... Однако, это не композиторы! " Шостакович " нужен или " Глинка" !
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3 д.
Lora Некрасова
Вагнер, мы тебя помним! Храни тебя Бог!
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3 д.
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