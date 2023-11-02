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Несекретные материалы

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Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон»

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон»

Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», возглавляемой погибшим бизнесменом Евгением Пригожиным, создали новое подразделение «Камертон» в составе спецназа «Ахмат».

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Конкретно, &quot;Вагнер&quot; уничтожил Шойгу.
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3 д.
Анфиса Иванова
Ну вот и &quot; Камертон&quot; появился...А вскоре может запеть и Флейта&quot;...  Однако, это не композиторы!  &quot; Шостакович &quot; нужен или &quot; Глинка&quot; !
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3 д.
Lora Некрасова
Вагнер, мы тебя помним! Храни тебя Бог!
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3 д.

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