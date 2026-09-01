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Татар-информ

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Появились подробности ночного массированного удара ВС РФ по Украине

Появились подробности ночного массированного удара ВС РФ по Украине

В Минобороны РФ рассказали подробности массированного удара по Украине минувшей ночью. Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали предприятия и инфраструктуру, используемые для снабжения ВСУ.

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