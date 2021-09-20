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Обратные кошачьи стрелки – новый осенний тренд в макияже

Обратные кошачьи стрелки – новый осенний тренд в макияже

Переворачиваем все с ног на голову. Обратные кошачьи стрелки – новый тренд осеннего макияжа instagram В последнее время показы на неделях моды перестали быть прародителями фешен и бьюти-трендов, бразды правления захватила социальная сеть TikTok.

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