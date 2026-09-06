БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Куриная слепота: Минсельхоз, Госдума, Минэконом срочно разбираются с требованиями Россельхознадзора

Куриная слепота: Минсельхоз, Госдума, Минэконом срочно разбираются с требованиями Россельхознадзора

Вот уж действительно, пока петух не клюнет, чиновник будет считать, что все сделал правильно, народ просто не понимает Игорь Молчанов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Первый день осени заставил власти самого высокого порядка заниматься не столько началом учебного года, а… курами.

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Игорь Вершининизменено

Пока в министерствах и ведомствах сидят не профильные специалисты-практики, этот бардак, а правильнее назвать, вредительство, будет продолжаться. Ждать, что новый состав думы что-то изменит в лучшую сорону - сверхнаивность. Ведь в ее составе в основном останутся те же Затулины, Роднины, Терешковы, Журовы, Картаполовы и пр. кнопконажиматели. От здравомыслящих всеми силами, как показывает действительность, пытаются избавиться. А вновом составе Правительства останутся все  те же одиозные несменяемыя личности, которые и будут плодить учет незамужних кур, холостых петухов, воробьев, но сами останутся долбодятлами.