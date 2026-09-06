Куриная слепота: Минсельхоз, Госдума, Минэконом срочно разбираются с требованиями Россельхознадзора

Вот уж действительно, пока петух не клюнет, чиновник будет считать, что все сделал правильно, народ просто не понимает Игорь Молчанов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Первый день осени заставил власти самого высокого порядка заниматься не столько началом учебного года, а… курами.