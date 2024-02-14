Blizzard снова отложила добавление ожидаемой функции в Diablo 4 С момента релиза Diabl...

Blizzard снова отложила добавление ожидаемой функции в Diablo 4С момента релиза Diablo 4 многих поклонников франшизы интересует не только один важный аспект, а не сезоны с видоизмененными врагами, событиями и новыми предметами.
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