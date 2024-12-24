Двенадцать месяцев: что стало с Анастасией Ивлеевой после «голой вечеринки»

После вечеринки с дресс-кодом almost naked ("почти голые") телеведущая Анастасия Ивлеева многократно приносила извинения за произошедшее, потеряла рекламные контракты, выплатила задолженность по налогам на 20 млн рублей, съездила в Донбасс и Мариуполь, сменила образ и вышла замуж.