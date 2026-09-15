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Mark Hamill's First Cartoon Role Was In The I Dream Of Jeannie Animated Spin-Off

Mark Hamill's First Cartoon Role Was In The I Dream Of Jeannie Animated Spin-Off

In an effort to tap into a younger audience, an animated spin-off of I Dream of Jeannie aired in 1973, featuring the teenage voice of Mark Hamill.

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