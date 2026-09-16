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Washington Commanders release renderings of new stadium seating bowl

The Washington Commanders on Wednesday released the first renderings of the seating bowl in their new stadium, which is scheduled to open in 2030.

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