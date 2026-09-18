7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 257 подписчиков

«Немножечко поязвила»: группа AY YOLA дебютировала в сотне «Ну-ка, все вместе!»

«Немножечко поязвила»: группа AY YOLA дебютировала в сотне «Ну-ка, все вместе!»

Башкирский хит Homay откроет отборочный тур. Группа AY YOLA пресс-служба телеканала Россия-1Впервые на сцене гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» появится трио AY YOLA, ворвавшееся в мировое музыкальное пространство с треком, исполненном на башкирском языке, – Homay: именно этим хитом и откроется один из отборочных туров 8-го сезона.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым