«Немножечко поязвила»: группа AY YOLA дебютировала в сотне «Ну-ка, все вместе!»

Башкирский хит Homay откроет отборочный тур. Группа AY YOLA пресс-служба телеканала Россия-1Впервые на сцене гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» появится трио AY YOLA, ворвавшееся в мировое музыкальное пространство с треком, исполненном на башкирском языке, – Homay: именно этим хитом и откроется один из отборочных туров 8-го сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП «Снимать любимчик...
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым