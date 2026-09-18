«Немножечко поязвила»: группа AY YOLA дебютировала в сотне «Ну-ка, все вместе!»

Башкирский хит Homay откроет отборочный тур. Группа AY YOLA пресс-служба телеканала Россия-1Впервые на сцене гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» появится трио AY YOLA, ворвавшееся в мировое музыкальное пространство с треком, исполненном на башкирском языке, – Homay: именно этим хитом и откроется один из отборочных туров 8-го сезона.