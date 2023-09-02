В Донецке сообщили о повреждении детского сада при обстреле со стороны ВСУ

Аргументы и Факты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка, был поврежден детский сад.«В результате обстрела Петровского района произошло повторное попадание в детский сад №150», — написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.