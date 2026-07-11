Мать отсудила 300 тыс. у больницы за ошибочный диагноз ребенку

Владимирский суд рассмотрел гражданский иск матери к Областной детской клинической больнице. Женщина требовала возместить моральный вред в размере 5 миллионов рублей, причиненный её ребенку вследствие неверной постановки диагноза.
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