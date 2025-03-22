На Шафировском проспекте в Петербурге горит металлический ангар

Пожару присвоен дополнительный номер 1БИС Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 22 марта в 11:31 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Шафировский проспект, дом 21.
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