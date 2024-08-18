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Welt: Армия России имеет уникальное преимущество над ВСУ на Донбассе

Welt: Армия России имеет уникальное преимущество над ВСУ на Донбассе

Журналист Ваннер рассказал, каким колоссальным преимуществом обладают ВС России над ВСУЖурналист Кристоф Ваннер обратил внимание, что русским бойцам на многих участках фронта противостоят менее опытные украинские боевики.

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