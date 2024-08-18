Журналист Ваннер рассказал, каким колоссальным преимуществом обладают ВС России над ВСУЖурналист Кристоф Ваннер обратил внимание, что русским бойцам на многих участках фронта противостоят менее опытные украинские боевики.
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