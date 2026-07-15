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Пятый канал

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Литовского журналиста заочно приговорили к 20 годам за спонсирование терроризма

Литовского журналиста заочно приговорили к 20 годам за спонсирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил журналиста литовского национального радио и телевидения Элдорадаса Бутримаса* к 20 годам лишения свободы по трем статьям, сообщили в Следственном комитете России.

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