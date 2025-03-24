Мошенники могут взламывать умные устройства для добычи криптовалюты

Мошенники могут использовать систему умного дома для добычи криптовалюты, сообщили в МВД РФ.В материалах ведомства говорится, что злоумышленники создают на устройствах умного дома ботнет – единую сеть, зараженную вредоносным программным обеспечением.
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