Власти собрались ужесточить проведение платежей для экстремистов в розыске

Власти предложили ужесточить проведение банковских операций для лиц из перечня причастных к терроризму и экстремизму, в том числе для тех, кто находится в розыске — они должны будут согласовывать с Финразведкой все операции.
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