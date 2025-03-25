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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Власти собрались ужесточить проведение платежей для экстремистов в розыске

Власти собрались ужесточить проведение платежей для экстремистов в розыске

Власти предложили ужесточить проведение банковских операций для лиц из перечня причастных к терроризму и экстремизму, в том числе для тех, кто находится в розыске — они должны будут согласовывать с Финразведкой все операции.

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