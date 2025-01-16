Терапевт раскрыла россиянам горькую правду о сахаре

Врач Ораева: злоупотребление сахаром опасно диабетом и ампутацией стоп Злоупотребление сахаром опасно диабетом и угрозой гангрены, которая может привести к ампутации стоп, предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.
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