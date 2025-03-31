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Военное обозрение

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На украинской бронетехнике вновь замечен новый тактический знак

На украинской бронетехнике вновь замечен новый тактический знак

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