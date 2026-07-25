Мерц пытается спасти свой рейтинг

Уровень одобрения канцлера ФРГ опустился до исторического минимума, а партия «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах и впервые может получить большинство в одном из региональных парламентов страны.
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