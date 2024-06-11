В Ботаническом саду зацвели пионы

На экспозиции представлено около 500 сортов пионов как отечественной, так и зарубежной селекции. Цветник занимает площадь 1,5 га, и здесь представлено огромное разнообразие растений – 575 видов и около 2400 сортов.
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