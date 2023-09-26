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Представлена первая модель именных кроссовок Энтони Эдвардса

Представлена первая модель именных кроссовок Энтони Эдвардса

Компания Adidas представила первую модель именных кроссовок защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. «Это исполнение мечты», – признался 22-летний баскетболист.

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