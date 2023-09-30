Тульские туристические компании начнут организовывать безвизовые поездки в Китай | ТСН24

С 1 августа 2023 года Россия возобновила безвизовые поездки в Китай для организованных групп. Тульская служба новостей выяснила, какие компании в нашем регионе будут организовывать такие туры, и какие правила для такой туристической поездки в данный момент существуют.
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