Вас подслушивает Instagram. Еще одна соцсеть Цукерберга попала в эпицентр громкого скандала

Не успел утихнуть шум после запоздалого, хотя и честного признания Марком Цукербергом в цензурировании по требованию американского правительства публикаций пользователей на темы пандемии ковила и коррупции сына нынешнего президента США Хантера Байдена, как разразился новый скандал, в центр которого попала еще одна запрещенная в России соцсеть Цукерберга – Instagram.