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    Чего захотел нацист, Хрен вам. а не Курск. оттуда ноги уносить будете.Одессит-бандерове...

Вас подслушивает Instagram. Еще одна соцсеть Цукерберга попала в эпицентр громкого скандала

Вас подслушивает Instagram. Еще одна соцсеть Цукерберга попала в эпицентр громкого скандала

Не успел утихнуть шум после запоздалого, хотя и честного признания Марком Цукербергом в цензурировании по требованию американского правительства публикаций пользователей на темы пандемии ковила и коррупции сына нынешнего президента США Хантера Байдена, как разразился новый скандал, в центр которого попала еще одна запрещенная в России соцсеть Цукерберга – Instagram.

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