Генсек НАТО: Украина терпит поражение

Украина проигрывает на фронте в противостоянии с Россией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 13 ноября на пресс-конференции в Варшаве, сообщает пресс-служба Североатлантиического альянса.
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