Квестовый подход: аниматоров отправят к психиатру и запретят болевые приемы

При проведении квестов для детей запретят болевые контакты с их участниками, а аниматоров обяжут предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
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