Касьянов: Эффективность подготовки по карате была доказана экспериментально

Известный российский спортсмен Тадеуш Касьянов, ученик легендарного создателя самбо А. Харлампиева, актёр, каскадёр и постановщик трюков, президент Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, заслуженный тренер России, обладатель 10-го дана по каратэ в интервью газете «Аргументы недели» заявил: Каратэ, как и любое искусство и спорт, исключительно это Труд, упорство, воля и немного способностей - характерны для Мастера в любом направлении.