Во Владивостоке ищут подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины

Во Владивостоке следователи устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины в подъезде одного из многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.
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