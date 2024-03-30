В Афганистане намерены принимать крайне жестокие методы наказания к женщинам

В Афганистане лидер движения “Талибан” ( признано террористическим и запрещено в России) Хибатулла Ахундзада заявил, что планирует применять крайне жестокие методы наказания в отношении женщин, включая забивание камнями насмерть за супружескую измену, сообщает издание The Guardian.
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