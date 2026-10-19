В августе 2023 года житель Кондинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль со своим другом и спровоцировал смертельное ДТП.
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