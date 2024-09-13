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Страны Евросоюза допросят главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией

Страны Евросоюза допросят главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией

Несколько стран Европейского Союза собираются допросить президента Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву по поводу возобновления экономического взаимодействия с РФ впервые с февраля 2022 года.

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