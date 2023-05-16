Губернатор Брянской области: В Клинцах сбили украинский БПЛА

Над Брянской областью был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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