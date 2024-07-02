AT: западные избиратели дружно взбунтовались против мировой политической элиты

Многие политические лидеры явно привели в негодование своих избирателей и уже поплатились за это. Другие их коллеги еще находятся при власти, но, судя по всему, их ждет та же участь, что и остальных «хромым уток» мировой геополитики.
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