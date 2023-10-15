Володин поручил изучить исключение нормы о рубках из проекта об охране Байкала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал.
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