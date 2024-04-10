Путин примет доклад у главы Башкортостана

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии