Путин примет доклад у главы Башкортостана

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.