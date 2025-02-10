В Тюменской области установили антирекорд по пьяному вождению

В Тюменской области водители установили антирекорд по пьяному вождению. За сутки инспекторы задержали более 30 нетрезвых водителей, что стало самым большим показателем с начала года, сообщили в Госавтоинспекции региона.
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